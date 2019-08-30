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Зеленський їде в Польщу: з ким зустрінеться та хто замінить Трампа

Володимир Зеленський їде у Польщу з офіційним візитом. Він триватиме два дні.

За програмою він має зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою, а також – з прем’єром та представниками бізнесу.

Першого вересня Зеленський візьме участь в меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80 річниці початку Другої світової війни.

Читайте: Зустрічі з Зеленським не буде: Трамп скасував візит до Варшави

На цій церемонії планував бути і президент США Дональд Трамп. Але замість нього до Варшави прибуде віце-президент Майк Пенс.

Він і зустрінеться з Володимиром Зеленським. Обговорять протидію російській агресії, майбутній візит українського очільника до Вашингтона та військово-технічну співпрацю.

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