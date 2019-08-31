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Факти / Україна

Не планую бути міністром: Радуцький відмовився очолити МОЗ через 3 місяці

Народний депутат від Слуги народу і засновник клініки Борис Михайло Радуцький не планує ставати міністром охорони здоров’я.

радуцкий

Михайло Радуцький не очолюватиме Міністерство охорони здоров’я, але працюватиме у парламенті.

– Я не планую бути міністром через 3 місяці. Так, багато колег у фракції бачать саме мене на цій посаді. І саме це бажання вчора Арахамія озвучив в ефірі телеканалу. Мені приємно, але свою роботу бачу зараз у парламенті. Основа перетворень тут, – написав він.

Радуцький сказав, що тісно співпрацюватиме з МОЗ

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Він зазначив, що 30 серпня в складі комітету зустрівся з міністром Зоряною Скалецькою і намітив план перших 100 днів.

Нагадаємо, голова фракції Слуги народу Давид Арахамія заявив, що Радуцький може стати міністром охорони здоров’я, а Зоряна Скалецька (Черненко) його заступником.

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