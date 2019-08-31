Народный депутат от Слуги народа и основатель клиники Борис Михаил Радуцкий не планирует становиться министром здравоохранения.

Михаил Радуцкий не будет возглавлять Министерство здравоохранения, а будет работать в парламенте.

– Я не планирую быть министром через 3 месяца. Да, многие коллеги во фракции видят именно меня на этой должности. И именно это желание вчера Арахамия озвучил в эфире телеканала. Мне приятно, но свою работу вижу сейчас в парламенте. Основа преобразований тут, – написал он.

Радуцкий сказал, что будет тесно сотрудничать с МОЗ.

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Он отметил, что 30 августа в составе комитета встретился с министром Зоряной Скалецкой и наметил план первых 100 дней.

Напомним, председатель фракции Слуги народа Давид Арахамия заявил, что Радуцкий может стать министром здравоохранения, а Зоряна Скалецкая (Черненко) его заместителем.