Представники України, США і Польщі підписали меморандум про тристороннє співробітництво в енергетичній сфері.

Секретар РНБО Олександр Данилюк провів зустріч із міністром енергетики США Ріком Перрі, під час якої порушували питання залежності від постачання російського газу.

Після цього було підписано меморандум між Україною, США і Польщею щодо тристороннього співробітництва у сфері енергетики.

– Одним з кроків забезпечення енергетичної незалежності нашої держави стане налагодження постачання зрідженого газу через Польщу, – повідомив Данилюк.

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Секретар РНБО вважає, що відповідний меморандум допоможе забезпечити енергетичну незалежность всієї Європи.

До слова, Олександр Данилюк заявив, що Кабінет міністрів створить нову групу для переговорів з Росією щодо транзиту газу.

Джерело: Олександр Данилюк

Фото: Олександр Данилюк