Укртрансгаз і Молдовагаз готують новий маршрут імпорту газу з Румунії з січня 2020 року.

Укртрансгаз, Молдовагаз та оператори газотранспортних систем інших країн узгодили технічні рішення для створення нових імпортних потужностей на базі системи Трансбалканських трубопроводів за напрямком південь-північ.

– Головною метою співпраці є диверсифікація маршрутів постачання газу до України в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2019/2020, – зазначили у прес – службі Укртрансгазу.

Очікується, що вже 1 січня 2020 року буде створена постійна потужність для імпорту з Румунії обсягом 1,5 млрд кубометрів газу на рік, незалежно від обсягів транзиту російського газу територією України.

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Транспортування газу відбуватиметься від точки Ісакча-1- Орловка магістральними газопроводами Роздільна – Ізмаїл та Шебелинка – Дніпропетровськ – Кривий Ріг – Ізмаїл.

Раніше Факти ICTV писали, що нова група для переговорів з Росією щодо транзиту газу буде сформована новим Кабінетом міністрів.

Джерело: Укртрансгаз

Фото: Укртрансгаз, Dreamstime