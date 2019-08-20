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Факти / Україна

Україна і Молдова з 2020 року планують імпортувати газ із Румунії

Укртрансгаз і Молдовагаз готують новий маршрут імпорту газу з Румунії з січня 2020 року.

Україна і Молдова з 2020 року планують імпортувати газ із Румунії

Укртрансгаз, Молдовагаз та оператори газотранспортних систем інших країн узгодили технічні рішення для створення нових імпортних потужностей на базі системи Трансбалканських трубопроводів за напрямком південь-північ.

– Головною метою співпраці є диверсифікація маршрутів постачання газу до України в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2019/2020, – зазначили у прес – службі Укртрансгазу.

Очікується, що вже 1 січня 2020 року буде створена постійна потужність для імпорту з Румунії обсягом 1,5 млрд кубометрів газу на рік, незалежно від обсягів транзиту російського газу територією України.

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Транспортування газу відбуватиметься від точки Ісакча-1- Орловка магістральними газопроводами Роздільна – Ізмаїл та Шебелинка – Дніпропетровськ – Кривий Ріг – Ізмаїл.

Раніше Факти ICTV писали, що нова група для переговорів з Росією щодо транзиту газу буде сформована новим Кабінетом міністрів.

Джерело: Укртрансгаз

Фото: Укртрансгаз, Dreamstime

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