PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Зеленський – Пенсу: Вірю, що на Донбасі скоро буде мир

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з віце-президентом США Майком Пенсом у Варшаві обговорили ситуацію на Донбасі.

Зеленський Пенс

Володимир Зеленський на зустрічі з Майком Пенсом подякував США за допомогу Україні та висловив надію на те, що скоро на Донбасі встановиться мир.

– Хотів би вас особисто і США, і президента, і уряд подякувати за ту допомогу – і фінансову, і військову, яку ви надаєте Україні… Але ми віримо, що скоро буде мир, і все для цього робимо, – сказав глава держави.

ЧитайтеЗеленський зможе домовитися з Путіним – Трамп

Сторони також приділили увагу прогресу у виконанні Мінських угод та питанням енергетичної безпеки України.

Нагадаємо, 1 вересня у Варшаві Володимир Зеленський провів переговори з віце-президентом США Майком Пенсом.

Джерело: УНІАН

Фото: Офіс Президента

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Майк Пенс
Зеленський зустрівся з Майком Пенсом: про що говорили
Франк-Вальтер Штайнмайєр
Штайнмайєр визнав особливу відповідальність Німеччини за долю сучасної Європи
Зеленський бере участь у заходах до роковин початку Другої світової
Зеленський бере участь у заходах до роковин початку Другої світової
Зеленський назвав найскладніший момент на посаді президента
Зеленський назвав найскладніший момент на посаді президента
Зеленський і Моравецький
Зеленський запропонував Польщі інвестувати у відновлення Донбасу
Скоро все почнеться – Зеленський про справи проти корупціонерів
Скоро все почнеться – Зеленський про справи проти корупціонерів
Зеленський: Існує домовленість про зустріч з Путіним
Зеленський: Існує домовленість про зустріч з Путіним
Зеленський і Дуда
Україна і Польща перезавантажать роботу з історичних питань
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка