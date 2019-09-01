Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з віце-президентом США Майком Пенсом у Варшаві обговорили ситуацію на Донбасі.
Володимир Зеленський на зустрічі з Майком Пенсом подякував США за допомогу Україні та висловив надію на те, що скоро на Донбасі встановиться мир.
– Хотів би вас особисто і США, і президента, і уряд подякувати за ту допомогу – і фінансову, і військову, яку ви надаєте Україні… Але ми віримо, що скоро буде мир, і все для цього робимо, – сказав глава держави.
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Сторони також приділили увагу прогресу у виконанні Мінських угод та питанням енергетичної безпеки України.
Нагадаємо, 1 вересня у Варшаві Володимир Зеленський провів переговори з віце-президентом США Майком Пенсом.
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