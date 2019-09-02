PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Пристайко прилетів до Берліна готувати зустріч у нормандському форматі

Новий міністр закордонних справ Вадим Пристайко прилетів з Варшави до Берліна для підготовки переговорів у нормандському форматі.

Пристайко прилетів до Берліна готувати зустріч у нормандському форматі

Пристайко у Берліні візьме участь у підготовці майбутніх переговорів на найвищому рівні в нормандському форматі.

Першу зустріч український дипломат провів із міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

Читайте: У Кремлі допускають відновлення нормандського формату

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що саміт у нормандському форматі відбудеться у вересні. За його словами, президент РФ підтримав ідею проведення такої зустрічі.

Джерело: МЗС

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Понад 2,5 млн грн, BMW і 2 квартири: що задекларував глава МЗС Пристайко
Понад 2,5 млн грн, BMW і 2 квартири: що задекларував глава МЗС Пристайко
Продовження санкцій проти РФ вже дається важче – Пристайко
Продовження санкцій проти РФ вже дається важче – Пристайко
вадим пристайко
Міністерство закордонних справ очолив Пристайко
Нормандський саміт і газ: Меркель і Путін обговорили Україну
Нормандський саміт і газ: Меркель і Путін обговорили Україну
Що відомо про главу МЗС України Вадима Пристайка
Що відомо про главу МЗС України Вадима Пристайка
Ангела Меркель
Зеленський з Меркель за найшвидше засідання нормандської четвірки
Джон Болтон
Болтон: США будуть раді брати участь в нормандському форматі
Курт Волкер
США задоволені роботою нормандського формату – Волкер
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка