Новий міністр закордонних справ Вадим Пристайко прилетів з Варшави до Берліна для підготовки переговорів у нормандському форматі.
Пристайко у Берліні візьме участь у підготовці майбутніх переговорів на найвищому рівні в нормандському форматі.
Першу зустріч український дипломат провів із міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.
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Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що саміт у нормандському форматі відбудеться у вересні. За його словами, президент РФ підтримав ідею проведення такої зустрічі.
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