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Щотижня: Рябошапка анонсував регулярні посадки чиновників

Генеральна прокуратура України анонсувала регулярні посадки високопоставлених чиновників.

Щотижня: Рябошапка анонсував регулярні посадки чиновників

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка анонсував регулярне притягнення до відповідальності високопосадовців.

Він зазначив, що це буде пріоритетним завданням ГПУ на найближчі роки.

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– Ми не хочемо крові буквально, але в сенсі правовому ми хочемо крові. Щотижня хтось повинен бути притягнутий до відповідальності з високопоставлених чиновників. Якомога більше активів, грошей, які були вкрадені у цієї країни і у наших людей, повинні бути знайдені і повернуті, – сказав він.

Генпрокурор підкреслив, що його завданням є зробити прокуратуру органом, який буде координувати всі правоохоронні органи і ставити перед ними завдання у сфері боротьби зі злочинністю та контролювати їх виконання.

Нагадаємо, 29 серпня Руслан Рябошапка став новим генпрокурором України. За його призначення проголосувало 312 нардепів.

Джерело: ГПУ

Фото: Офіс Президента

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