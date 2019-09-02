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Факти / Україна / Політика

Заміна в Слузі народу: ЦВК достроково припинила повноваження п’яти нардепів

Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження п’яти народних депутатів від партії Слуга народу, які подали відповідні заяви.

цвк

ЦВК постановами від 29 серпня припинила повноваження нардепів Дениса Малюськи, Олексія Оржеля, Владислава Криклія, Ганни Новосад та Михайла Федорова, яких обрано народними депутатами від партії Слуга народу на виборах до Верховної Ради.

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Їх місця у парламенті за рішенням Центрвиборчкому займуть Анатолій Остапенко (№130), Тетяна Циба (№131), Іван Калаур (№132), Юлія Гришина (№133) і Ольга Руденко (№134).

До слова, в Офісі президента розглядають питання про дострокові місцеві вибори.

Джерело: ЦВК

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