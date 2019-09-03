Верховна Рада ІХ скликання ухвалила законопроект №7203 про скасування недоторканності народних депутатів України у другому читанні та в цілому.

Законопроект №7203 про скасування недоторканності народних депутатів України був ухвалений Верховною Радою у другому читанні та в цілому.

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Депутати підтримали законопроект про внесення змін до ст. 80 Конституції.

За проголосували 373 народних депутати, утрималися – 3, не голосували – 28 парламентарів.

Нагадаємо, 29 серпня законопроект про скасування недоторканності нардепів був ухвалений в першому читанні. За таке рішення проголосували 363 народних депутати.

Законопроектом пропонується вилучити зі ст. 80 Конституції положення про те, що нардепи не можуть бути без згоди парламенту притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані, а також що їм гарантується депутатська недоторканність.

Депутати не нестимуть відповідальність за політичні рішення, за голосування або політичні виступи.

Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.