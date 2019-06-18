Група Метінвест підписала контракт із Air Liquide – світовим лідером у галузі виробництва і постачання газів, технологій і послуг для промисловості і охорони здоров’я.

На Маріупольському металургійному комбінаті (ММК) імені Ілліча побудують найсучаснішу повітророзподільну установку в Україні. Комплекс забезпечить потреби комбінату в кисні, необхідному для виробництва чавуну.

У запуску проекту взяли участь президент України Володимир Зеленський, посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, мер Маріуполя Вадим Бойченко, віце-президент з операційного блоку Air Liquide Ласад Джауані і генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Загальні інвестиції в будівництво комплексу сягнуть $78,3 млн. Під проект залучено фінансування державного експортно-кредитного агентства Франції (Bpifrance Assurance Export).

Потужність повітророзподільчої установки складе 25 тис. кубометрів кисню на годину. Інфраструктура комплексу включає станцію газифікації зі сховищем рідкого кисню, випарником і двома насосами. Автоматизована установка дозволить знизити витрату енергоресурсів на 20%.

Устаткування для проекту надасть Air Liquide, а реалізують його фахівці Метінвест Інжиніринг і ММК імені Ілліча. На час будівництва буде створено тисячу додаткових робочих місць. Ввести комплекс в експлуатацію планується до кінця 2021 року.

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Підписання контракту відбувалося на майданчику сталеливарного комплексу МБЛЗ №4, запущеного у березні. Комплекс, розроблений з урахуванням новітніх технологій і дотриманням європейських екологічних стандартів, став наймасштабнішим об’єктом промислового будівництва за роки незалежності України.

Проект обійшовся Метінвесту в $150 млн, а обладнання для нього надала австрійська компанія Primetals Technologies, світовий лідер в галузі рішень для металургійних підприємств.

Президент України Володимир Зеленський:

– Я хочу подякувати Ізабель Дюмон, нашим французьким партнерам за віру в стабільність України, в те, що ми вільна демократична держава. Ми можемо говорити про великі інвестиційні проекти в Україні. Сьогоднішній сигнал – це дуже важливий сигнал для всього світу, що всім країнам нема чого боятися. Це важливий інвестпроект для України і для Маріуполя. Те, що показало нам сьогодні це прекрасне підприємство, доводить – у нас прекрасна країна і гідні люди.

Надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Ізабель Дюмон:

– Участь французької компанії в цьому проекті Групи Метінвест демонструє нашу віру в можливості міста. Маріуполь стає все більш і більш привабливим, незважаючи на вплив конфлікту на Донбасі. Оновлення металургійного комплексу, інвестиції в промисловість будуть надавати нових сил Маріуполю, розвивати робочі місця в місті та зміцнювати територіальну цілісність України. Ми впевнені: Україна і Франція і надалі будуть йти вперед до нових цілей і звершень.

Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков:

– Ми модернізуємо не тільки основне виробництво, але й допоміжну інфраструктуру. Востаннє подібний проект був реалізований ще в докризовому 2007 році. Вперше за 12 років ми побудуємо виробничий комплекс своїми силами. Компанія Air Liquide – наш давній партнер, який виробляє найсучасніше обладнання. Під проект вдалося залучити закордонне фінансування. Все це говорить про те, що Метінвесту довіряють. А зараз дуже вдалий час, щоб зробити українську металургію конкурентоспроможною на світовому ринку.

Віце-президент з операційного блоку Air Liquide Engineering & Construction France Ласад Джауані:

– Ми раді, що Метінвест вибрав нас для цього проекту. Новий контракт підтверджує нашу здатність надавати передові інженерні рішення, які є безпечними, надійними і високоефективними для наших клієнтів.

До слова, на Азовсталі назавжди виводять з експлуатації доменну піч №5, натомість запустять роботу більш екологічно чистої печі №3.

Джерело: Экономические новости