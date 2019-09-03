У вівторок, 3 вересня, проходить засідання Верховної Ради IX скликання. Подивитися пряму трансляцію онлайн ви зможете на Фактах ICTV.

Онлайн-трансляцію засідання Верховної Ради IX скликання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Засідання парламенту розпочалося о 10.00. На ньому присутній президент України Володимир Зеленський.

Читайте: Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання

У порядку денному першочергово планується розглянути законопроект №7203 про скасування депутатської недоторканності.



Порядок денний засідання Верховної Ради 3 вересня

1. Законопроект №1013 Про внесення змін до Конституції щодо скасування адвокатської монополії.

2. Законопроект №1014 Про внесення змін до статті 106 Конституції щодо закріплення повноважень президента України утворювати незалежні регуляторні органи, НАБУ, призначати на посади та звільняти з посад директора НАБУ і директора ДБР.

3. Законопроект №1015 Про внесення змін до статті 93 Конституції щодо законодавчої ініціативи народу.

4. Законопроект №1016 Про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції щодо уповноважених Верховної Ради.

5. Законопроект №1017 Про внесення змін до статей 76 і 77 Конституції щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради і закріплення пропорційної виборчої системи.

6. Законопроект №1027 про внесення змін до статті 81 Конституції щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України.

7. Законопроект №1028 Про внесення зміни до статті 85 Конституції щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради.

Верховна Рада IX скликання цього тижня проведе тільки одне пленарне засідання.

До речі, пряму трансляцію першого засідання Верховної Ради ІХ скликання можна подивитися онлайн на Фактах ICTV.

Нагадаємо, 29 серпня законопроект №7203 про скасування недоторканності народних депутатів України був ухвалений в першому читанні. За таке рішення проголосували 363 народних депутати.

Законопроектом пропонується вилучити зі ст. 80 Конституції положення про те, що нардепи не можуть бути без згоди парламенту притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані, а також що їм гарантується депутатська недоторканність.

У разі ухвалення в другому читанні закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.