У голови Офісу президента Андрія Богдана та його заступників зарплата вища, ніж у Володимира Зеленського.

Голова офісу президента Андрій Богдан і його заступники в серпні отримали зарплату вищу, ніж у Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський заробив у серпні 28 тис. грн. З цієї суми було виплачено 5 460 грн податків і зборів, тому остаточна зарплата глави держави склала 22 540 грн.

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Зарплата голови Офісу президента Андрія Богдана за серпень склала 39 874 грн.

– Посадовий оклад – 16 919 грн, надбавка за вислугу років – 4 568 грн, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 2 743 грн, надбавка за інтенсивність праці – 8 743 грн та інші виплати (за період службових відряджень, премія, індексація грошових доходів) – 6 901 грн, – йдеться у відповіді на запит агенції.

Серед заступників керівника Офісу найвищу зарплату отримав Руслан Рябошапка – 37 644 грн.

Заступники керівника Офісу Олексій Гончарук та Юрій Костюк отримали 32 399 та 31 724 грн відповідно.

Заступник керівника Кирило Тимошенко і перший заступник Сергій Трофімов отримали найнижчі зарплати – 26 407 грн і 25 716 грн.

Станом на вересень зарплата нараховується 379 працівникам Офісу президента.

До слова, зарплата в. о. голови СБУ Івана Баканова за липень становила 57 646 грн.