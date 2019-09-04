PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Більше, ніж Зеленський: скільки заробляє Богдан і керівництво Офісу президента

У голови Офісу президента Андрія Богдана та його заступників зарплата вища, ніж у Володимира Зеленського.

Андрій Богдан

Голова офісу президента Андрій Богдан і його заступники в серпні отримали зарплату вищу, ніж у Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський заробив у серпні 28 тис. грн. З цієї суми було виплачено 5 460 грн податків і зборів, тому остаточна зарплата глави держави склала 22 540 грн.

Читайте: Зарплати топ-менеджерів в Україні та Європі: експерти порівняли доходи

Зарплата голови Офісу президента Андрія Богдана за серпень склала 39 874 грн.

– Посадовий оклад – 16 919 грн, надбавка за вислугу років – 4 568 грн, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 2 743 грн, надбавка за інтенсивність праці – 8 743 грн та інші виплати (за період службових відряджень, премія, індексація грошових доходів) – 6 901 грн, – йдеться у відповіді на запит агенції.

Серед заступників керівника Офісу найвищу зарплату отримав Руслан Рябошапка – 37 644 грн.

Заступники керівника Офісу Олексій Гончарук та Юрій Костюк отримали 32 399 та 31 724 грн відповідно.

Заступник керівника Кирило Тимошенко і перший заступник Сергій Трофімов отримали найнижчі зарплати – 26 407 грн і 25 716 грн.

Станом на вересень зарплата нараховується 379 працівникам Офісу президента.

До слова, зарплата в. о. голови СБУ Івана Баканова за липень становила 57 646 грн.

Джерело: Українські новини

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Варіантів для переїзду з Банкової наразі немає – Богдан
Варіантів для переїзду з Банкової наразі немає – Богдан
взятка
Шахраї від імені Зеленського вимагали $570 тис. за посаду в Укрборонпромі – Богдан
андрій богдан
Богдан подав до суду на журналістів Схем та НСТУ
Вчителям Києва підвищать зарплату з 1 вересня
Вчителям Києва підвищать зарплату з 1 вересня
Сара Нетаньяху
Інцидент із Сарою Нетаньяху прокоментував Офіс Зеленського
Київ
Участь у заходах до Дня незалежності є добровільною – Офіс президента
У липні отримав більше: стала відома зарплата Баканова
У липні отримав більше: стала відома зарплата Баканова
Навколо Адміністрації президента Зеленський прибрав пости
Офіс президента відклав переїзд в Український дім
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка