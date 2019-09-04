Олексій Гончарук пропонує створити в Україні Фонд розвитку людського капіталу для IT-галузі, для якого введуть добровільний збір з підприємців.

В Україні потрібно створити Фонд розвитку людського капіталу для IT-галузі, який керувався б самою галуззю.

З такою пропозицією виступив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, нестача кадрів у IT-галузі є проблемою для країни.

Кошти Фонду, за задумом Кабміну, повинні будуть йти на стипендії для талановитих студентів, гранти для молодих вчених та освіту.

У свою чергу голова Державної податкової служби Сергій Верланов повідомив, що пропонується ввести спеціальну опцію оподаткування для ФОП в IT-галузі. Перехід на неї є добровільним, наголосив Верланов.

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Збір адмініструватиме ДФС і передаватиме Фонду, а його ставка буде поступово піднята з 1% у 2020 році до 5% у 2024 році.

До слова, Гончарук розповів, завдяки яким крокам Кабмін планує піднімати економіку в Україні.