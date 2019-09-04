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Факти / Україна

Хімічна кастрація педофілів: Зеленський наклав вето на закон

На закон, який вводить в Україні можливість кастрації педофілів, було накладено вето президента.

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський наклав вето на закон №6449 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості.

Відповідний закон дає змогу проводити примусову хімічну кастрацію осіб, які засуджені за педофілію.

Читайте: Хімічна кастрація: що це, для кого застосовується і де дозволена

Президент вніс свої пропозиції до закону про хімічну кастрацію педофілів.

Тепер він готується до розгляду у Верховній Раді.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила проект закону, який дозволяє хімічну кастрацію педофілів.

Фото: Офіс Президента

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