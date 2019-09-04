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Факти / Україна

Кабмін звільнив Кличка з посади голови КМДА

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Кабмін звільнив Кличка з посади голови КМДА

Кабінет міністрів під час засідання підтримав звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Тепер рішення повинні направити на підписання президенту Володимиру Зеленському.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив про це у Facebook, після чого Кабмін продовжив засідання в режимі робочої наради.

Читайте: Інтрига з Супрун і Аваковим: що ховалося за лаштунками призначень в новому Кабміні

До слова, прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів про кроки, які сприяють зростанню економіки України.

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