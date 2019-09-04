Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив прокурорів чотирьох областей.
Керуючись законом України Про прокуратуру, генпрокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.
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Нагадаємо, під час робочих поїздок президента України Володимира Зеленського жителі Черкащини скаржилися на роботу прокуратури.
Також під час перебування у Житомирській області президент наголошував на неналежній роботі органів прокуратури, зокрема щодо протидії нелегальному видобутку бурштину.
Раніше Факти ICTV писали, що Руслан Рябошапка звільнив Анатолія Матіоса з посади головного військового прокурора.
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