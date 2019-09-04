PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Рябошапка звільнив прокурорів чотирьох областей

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив прокурорів чотирьох областей.

Рябошапка звільнив прокурорів чотирьох областей

Керуючись законом України Про прокуратуру, генпрокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.

Читайте: Щотижня: Рябошапка анонсував регулярні посадки чиновників

Нагадаємо, під час робочих поїздок президента України Володимира Зеленського жителі Черкащини скаржилися на роботу прокуратури.

Також під час перебування у Житомирській області президент наголошував на неналежній роботі органів прокуратури, зокрема щодо протидії нелегальному видобутку бурштину.

Раніше Факти ICTV писали, що Руслан Рябошапка звільнив Анатолія Матіоса з посади головного військового прокурора.

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Рябошапка звільнив головного військового прокурора Матіоса
Рябошапка звільнив головного військового прокурора Матіоса
Військову прокуратуру ліквідують: що Зеленський пропонує змінити в ГПУ
Військову прокуратуру ліквідують: що Зеленський пропонує змінити в ГПУ
Щотижня: Рябошапка анонсував регулярні посадки чиновників
Щотижня: Рябошапка анонсував регулярні посадки чиновників
Новий генпрокурор: що відомо про Руслана Рябошапку
Новий генпрокурор: що відомо про Руслана Рябошапку
Руслан Рябошапка
Руслан Рябошапка став новим генпрокурором України
Руслан Рябошапка
Боротьба з корупцією: як викривачі допоможуть Україні
Руслан Рябошапка
Викривачі корупційних схем отримуватимуть 10% від суми хабара – Рябошапка
Реінтеграція Донбасу: перші ініціативи мають напрацювати до 2020 року
Реінтеграція Донбасу: перші ініціативи мають напрацювати до 2020 року
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка