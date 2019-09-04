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Факти / Україна

Танки, САУ та міномети: бойовики посилюють передові позиції на Донбасі

Російські війська на Донбасі проводять ротацію, під час якої стягують до передової позиції танки, САУ та міномети.

Танки, САУ та міномети: бойовики посилюють передові позиції на Донбасі

Російсько-окупаційні війська на Донбасі приховано стягують на передові позиції танки, САУ та міномети.

Про ротацію у лавах бойовиків повідомило Міністерство оборони України.

Уточнюється, що Росія посилює позиції з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Для маскування техніки окупанти використовують будівлі цивільної інфраструктури.

За інформацією Міноборони, прибулі до передової нові підрозділи проводять інженерні роботи у районах дислокації. Для встановлення додаткових мінно-вибухових загороджень бойовики використовують заборонені протипіхотні міни МОН-50 та ОЗМ-72.

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Підрозділи Об’єднаних сил готові до можливих провокацій ворога, констатують в українському відомстві.

Нагадаємо, на Донбасі загинув український боєць, ще один військовослужбовець отримав поранення.

Джерело: УНІАН

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