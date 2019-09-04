Під час засідання у Мінську підгрупа ТКГ, серед іншого, домовилася про подальше відновлення стійкого мобільного зв’язку на Донбасі.

Прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що у Мінську досягнуто домовленості про подальше відновлення сталого мобільного зв’язку на всій території Донецької і Луганської областей.

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– В соціально-економічній підгрупі досягнуто домовленості щодо подальшого відновлення сталого мобільного зв’язку на всій території Донбасу, якого потребують мирні мешканці по обидва боки лінії зіткнення. Окремо йшлося про повернення державної та приватної української власності на території ОРДЛО, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українська сторона повідомила про закінчення робіт з розмінування біля мосту в Станиці Луганській.