На засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську українська сторона наполягає на деполітизації ремонту мосту у Станиці Луганській.

Прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила про початок ремонтних робіт на мосту в Станиці Луганській.

– Аби роботи було завершено до кінця осені українські мостобудівці готові працювати над його відновленням цілодобово та без вихідних, – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, українська сторона повідомила про закінчення робіт з розмінування біля мосту в Станиці Луганській.