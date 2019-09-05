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Факти / Україна

До ВАКС надійдуть понад 3 тис. кримінальних справ – Танасевич

У Вищому антикорупційному суді очікують на надходження понад 3 тис. кримінальних справ з місцевих загальних судів.

До ВАКС надійдуть понад 3 тис. кримінальних справ – Танасевич

До Вищого антикорупційного суду, який розпочав свою роботу 5 вересня, з місцевих загальних судів надійде понад 3 тис. кримінальних проваджень.

Такі попередні підрахунки Державної судової адміністрації України озвучила голова ВАКС Олена Танасевич.

За її словами, серед цих проваджень лише 190 стосуються корупційних справ, щодо яких досудове розслідування закінчувало Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом САП.

Читайте: Антикорупційний суд: все, що потрібно знати

Танасевич повідомила, що у першій інстанції Антикорсуду сформовано сім колегій. Вони займатимуться розглядом справ по суті. Також в апеляційній палаті ВАКС функціонуватимуть чотири колегії, які переглядатимуть скарги на рішення першої інстанції.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський пообіцяв суддям ВАКС на законодавчому рівні вирішити питання із межами підсудності.

Фото: SUD.ua

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