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Факти / Україна

Новосад назвала топ-3 завдання для Міносвіти

Голова Міносвіти Анна Новосад назвала свої головні завдання на новій посаді.

Новосад назвала топ-3 завдання для Міносвіти

Міністр освіти і науки України Ганна Новосад має намір прискорити реформи своєї попередниці, а також поліпшити фінансування освітньої сфери.

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Новосад назвала топ-3 головних завдання на посаді голови Міносвіти:

  • Зміна управління та фінансування вищої освіти і науки – найкращі повинні отримати ресурси та автономію.
  • Прискорення реформи Нова українська школа.
  • Побудова престижної та сучасної професійної освіти.

Раніше Факти ICTV писали, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук назвав п’ять головних завдань, які має намір реалізувати його уряд.

Джерело: Новое время

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