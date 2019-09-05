Голова Міносвіти Анна Новосад назвала свої головні завдання на новій посаді.

Міністр освіти і науки України Ганна Новосад має намір прискорити реформи своєї попередниці, а також поліпшити фінансування освітньої сфери.

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Новосад назвала топ-3 головних завдання на посаді голови Міносвіти:

Зміна управління та фінансування вищої освіти і науки – найкращі повинні отримати ресурси та автономію.

Прискорення реформи Нова українська школа.

Побудова престижної та сучасної професійної освіти.

Раніше Факти ICTV писали, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук назвав п’ять головних завдань, які має намір реалізувати його уряд.