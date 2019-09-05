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Факти / Україна

П’ять головних цілей уряду Гончарука

Високий прожитковий мінімум, зростання економіки на 7% в рік та сучасні дороги – серед головних цілей нового Кабміну.

Олексій Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук назвав п’ять головних завдань, які має намір реалізувати його уряд:

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  1. Зростання ВВП на 5% – у перший рік, а протягом наступних чотирьох – на 7%, що призведе до створення 1 млн робочих місць.
  2. Відновлення 24 тис. км доріг, 15 аеропортів та п’яти морських портів, запуск внутрішніх водних шляхів, покриття території України швидкісним інтернетом.
  3. Підвищення прожиткового мінімуму, який врахує витрати, зокрема на комунальні послуги.
  4. Зменшення шкідливих викидів, розвиток відновлюваної енергетики та скорочення енерговитрат.
  5. Держава у смартфоні – 2020-й буде роком цифровізації країни.

Нагадаємо, раніше Гончарук розповів, завдяки яким крокам Кабмін планує піднімати економіку в Україні.

Джерело: Новое время

Фото: Урядовий портал

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