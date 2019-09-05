Високий прожитковий мінімум, зростання економіки на 7% в рік та сучасні дороги – серед головних цілей нового Кабміну.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук назвав п’ять головних завдань, які має намір реалізувати його уряд:
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- Зростання ВВП на 5% – у перший рік, а протягом наступних чотирьох – на 7%, що призведе до створення 1 млн робочих місць.
- Відновлення 24 тис. км доріг, 15 аеропортів та п’яти морських портів, запуск внутрішніх водних шляхів, покриття території України швидкісним інтернетом.
- Підвищення прожиткового мінімуму, який врахує витрати, зокрема на комунальні послуги.
- Зменшення шкідливих викидів, розвиток відновлюваної енергетики та скорочення енерговитрат.
- Держава у смартфоні – 2020-й буде роком цифровізації країни.
Нагадаємо, раніше Гончарук розповів, завдяки яким крокам Кабмін планує піднімати економіку в Україні.