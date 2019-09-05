Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів про реорганізацію свого міністерства та основі його пріоритети.

Володимир Бородянський, відомий медіа-діяч, у новому Кабміні очолив Міністерство культури, молоді та спорту України.

Його утворили на базі трьох міністерств – інформаційної політики, культури, молоді та спорту.

Журналістка Фактів ICTV Оксана Коваленко поспілкувалась з міністром, який розповів про свої пріоритети на новій посаді, залучення громадян до співпраці з Мінкультом та реорганізацію роботи міністерства.

Далі – пряма мова.

Фундаментальні пріоритети міністерства

Є поточний стан справ – фінансування театрів, кіно, інформаційної безпеки. Наше завдання на цьому етапі – розібратись в цьому, зробити більш ефективним, зрозумілим для суспільства і для тих людей, які там працюють.

Пріоритети зараз ми не виставимо. Ще зарано. Але ми повинні орієнтуватись на зростання рівня залученості людини в постійні дії на суспільне благо – пішли, об’єднались громадою, щось зробили. Це постійна робота.

Рівень залученості суспільства в Україні становить приблизно 6%. В сталих демократіях цей показник – 30%. Моє завдання – підняти його до 15%. Це виклик. Що це буде означати – якість взаємодії, нашого розуміння один одного та нашого життя від цього буде зростати.

Ще один напрям – розвиток нашої ідентичності. Відчуття того, що ми живемо в одній країні, ідентифікуємо себе як українці, розуміємо наші пріоритети, розуміємо наші інтереси.

Третє – це довіра. На перший погляд здається, що це дуже абстрактно, але довіра, як і взаємодія, лежить в основі суспільства. Це фундамент, на якому ми стоїмо.

І ми повинні розвивати політики, які збільшують довіру людей один до одного, до державних інституцій та до влади.

Три кити, на який базується успіх

Політична воля у президента та прем’єр-міністра є і продемонстрована.

Завдання мене як міністра – виконати цю політичну волю, зробити так, щоб це відобразилось у щоденних діях, які робимо ми як міністерство, і тому, що щоденно відчувають люди.

Щоб вона була реалізована потрібні команда, ресурси та взаємодія з суспільством. Коли ми залучаємо суспільство до спільних дій, коли ми пояснюємо, що ми робимо. Всі наші дії повинні бути зрозумілими. Я вважаю, що на цих трьох китах буде базуватись наш успіх.

Нові принципи міністерства

Є декілька принципів, які ми закладаємо в основу всього. Перше: отримання державних коштів – це привілей в нашій сфері, тому що та сфера, якою я займають – це люди працездатні. Вони можуть і повинні працювати.

Це обмін – держава надає кошти, а людина державі – свою енергію, знання та професіоналізм.

Другий принцип – ми повинні почати вимірювати в нашій сфері соціоекономічний ефект від того, що ми робимо.

Ми не можемо зробити це дуже швидко, але вже почали і за наступний рік повинні вибудувати систему показників – на що ми орієнтуємось, коли витрачаємо кошти.

Наприклад, ми виділили стільки-то коштів на такий напрям, отримали такі-то соціоекономічні ефекти. Ми зможемо відзвітувати суспільству, що використали людські кошти певним чином, і очікувати зворотній зв’язок – чи люди підтримують нас в цьому, чи ні.

Ще один принцип, який ми закладаємо – це інклюзивність в нашу діяльність і в наші політики.

Наступний – інституціоналізація індустрій, з якими ми працюємо. Ми хочемо, щоб в індустріях з’являлись професійні, організовані за кращими зразками громадянські об’єднання, які будуть вести з нами професійний діалог.

Тобто коли від індрустрії приходить не сто осіб, а ці люди об’єднались в групи, провели внутрішній діалог і вже приходять до нас з якимись концептами, проектами рішень, баченням, дискусією. Це фахова дискусія з індустріями на базі інституцій.

Наприклад, ми розуміємо, що в суспільстві є 5 тис. фахівців в сфері кіно. Якщо об’єднується 20% – це асоціація. Якщо є 5% – вона теж може об’єднуватись, але ми не можемо вести діалог з кожним.

Ми почнемо домовлятись, виходити зі спільним баченням, це бачення будемо обговорювати в більш широкому загалі. Тому що є кіноіндустрія, вона стикається з охороною культурної спадщини, з музеями, з книгами.

Одне професійне співтовариство буде співпрацювати з іншим, і в цьому будуть народжуватись нові смисли.

Більше дивіться у відеоінтерв’ю:

Нагадаємо, раніше новообраний міністр економіки Тимофій Милованов розповів, як буде реорганізовувати свою структуру.