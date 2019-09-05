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Факти / Україна

САП направила перший обвинувальний акт до Антикорупційного суду

До Вищого антикорупційного суду направили обвинувальний акт, що стосується зловживання владою.

САП направила перший обвинувальний акт до Антикорупційного суду

Першого заступника гендиректора Державного науково-дослідного та проектного інституту Титану підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

Обвинувальний акт проти нього САП направила до Вищого антикорупційного суду.

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Встановлено, що протиправну діяльність підозрюваний здійснював протягом 2012-2013 років.

– Службовець, зловживаючи службовим становищем, у змові з іншими особами забезпечив перерахування державним підприємством іноземній компанії (Британські Віргінські острови) $1,258 млн за роботи та послуги, які не надавались, – йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 5 вересня в Україні розпочав свою роботу Вищий антикорупційний суд.

Джерело: САП

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