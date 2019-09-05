До Вищого антикорупційного суду направили обвинувальний акт, що стосується зловживання владою.

Першого заступника гендиректора Державного науково-дослідного та проектного інституту Титану підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

Обвинувальний акт проти нього САП направила до Вищого антикорупційного суду.

Читайте: Антикорупційний суд: все, що потрібно знати

Встановлено, що протиправну діяльність підозрюваний здійснював протягом 2012-2013 років.

– Службовець, зловживаючи службовим становищем, у змові з іншими особами забезпечив перерахування державним підприємством іноземній компанії (Британські Віргінські острови) $1,258 млн за роботи та послуги, які не надавались, – йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 5 вересня в Україні розпочав свою роботу Вищий антикорупційний суд.