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Факти / Україна

В Україні запрацював Антикорупційний суд

Президент Володимир Зеленський запустив роботу Антикорупційного суду.

Володимир Зеленський запустив роботу Антикорупційного суду

На проспекті Перемоги у Києві 5 вересня розпочав роботу Вищий антикорупційний суд, який розглядатиме справи топ-корупціонерів.

В урочистостях взяв участь президент Володимир Зеленський.

– За один місяць у цій прекрасній будівлі зробили ремонт. Вітаю усіх з початком роботи Вищого антикорупційного суду! – сказав глава держави.

За його словами, головне завдання цього суду – повернення громадянам України віри у те, що є справедливість.

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– Я розумію, що зараз є проблема, яку ми ще не встигли вирішити, – це питання з рамками підсудності. Раніше дехто, не будемо згадувати прізвища, на законодавчому рівні постарався, щоб вашу роботу можна було заблокувати, заваливши тисячами дрібних справ, – сказав Зеленський та пообіцяв зробити все, щоб ВАКС відразу почав розглядати найгучніші справи.

Зеленський запустив роботу Антикорупційного суду

Раніше Факти ICTV  з’ясували, чому так важливий Вищий антикорупційний суд, та зібрали найважливіші факти про нього.

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