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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Українці закупили на зиму 4,5 млн кубометрів газу за літніми цінами

Пропозицією Нафтогазу щодо придбання газу на зиму за літною ціною за перші 10 днів акції скористалися 7 320 українських родин.

газ

З 23 серпня українці придбали на зиму майже 4,5 млн кубометрів газу за літньою ціною.

– До програми вже приєднались 18 регіональних газопостачальних компаній, або більше 70% їх загальної кількості. Наразі тривають переговори з газопостачальниками міста Києва, Одеської, Херсонської, Полтавської і Донецької областей, – повідомляє Нафтогаз.

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У компанії вважають, що взимку газ може подорожчати, тому така пропозиція є вигідною.

Нагадаємо, з 23 серпня до 25 вересня побутові споживачі можуть закупити на опалювальний сезон до 25 тис. куб. м газу за літньою ціною – 4 874,42 грн за тис. куб. м (без ПДВ, а також без урахування вартості транспортування, розподілу і надбавки постачальника).

Джерело: Нафтогаз

Фото: Pexels

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