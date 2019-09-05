Державна підтримка національної скаутської організації Пласт визначає її як єдину в Україні, що не відповідає Конституції і створює ризик для діяльності інших скаутських організацій.

Президент Володимир Зеленський ветував закон про державну підтримку національної скаутської організації Пласт через те, що визначення її як єдиної в Україні не відповідає Конституції і створює привілеї.

Зеленський зазначив, що державне визнання Пласту створить переваги для отримання бюджетних грошей.

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Також це зумовить ризик неможливості створення та подальшої діяльності вже створених скаутських організацій.

Підтримка Пласта обмежить права громадян на свободу об’єднання в громадські організації.

Глава держави додав, що зазначені в законі механізми державної підтримки Пласту не узгоджуються з ч. 2 ст. 95 Конституції, згідно з якою виключно законом Про державний бюджет визначаються будь-які видатки держави на суспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.

Нагадаємо, 30 травня в Україні офіційно визнали Національну скаутську організацію Пласт.