Військовослужбовцям ООС вдалося провести найшвидшу і найуспішнішу операцію за час війни на Донбасі, в результаті якої було знищено базу окупантів з військовою технікою.

Волонтер Юрій Мисягін опублікував відео спецоперації ООС, яку провели за тиждень до оголошення перемир’я на Донбасі. У результаті військовим вдалося знищити ворожу базу.

Вона стала найшвидшою і найуспішнішою операцією за час війни на Донбасі.

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15 липня позиції ООС почали обстрілювати 122-мм снарядами, проте українські військовослужбовці не змогли дати швидку відповідь, оскільки позиції ворога розташовувалися далеко.

– Але, завдяки оперативній і розвідувальній інформації отриманій напередодні, таємно проведеній розвідці, наші групи вже знали, де знаходиться штаб і база терористів, на якій розташована значна частина їхньої військової техніки, – повідомив Мисягін.

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У результаті операції, в якій брали участь 35 військових, вбито 20 бойовиків, ще 11 поранено.

Також була знищена військова техніка ворога:

ЗРК Стрела-10;

командно-штабна машина;

дві БМП;

шість вантажівок УРАЛ;

чотири вантажівки КАМАЗ;

вантажний кран;

армійський джип.

До слова, в Україні запустили онлайн-карту, на якій можна побачити заміновані райони Донбасу.

Джерело: Yuriy Misyagin

Відео: Yuriy Misyagin