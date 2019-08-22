Військовослужбовцям ООС вдалося провести найшвидшу і найуспішнішу операцію за час війни на Донбасі, в результаті якої було знищено базу окупантів з військовою технікою.
Волонтер Юрій Мисягін опублікував відео спецоперації ООС, яку провели за тиждень до оголошення перемир’я на Донбасі. У результаті військовим вдалося знищити ворожу базу.
Вона стала найшвидшою і найуспішнішою операцією за час війни на Донбасі.
Остання операція ЗСУ перед режимом тиші: 20 вбитих бойовиків та знищена техніка
15 липня позиції ООС почали обстрілювати 122-мм снарядами, проте українські військовослужбовці не змогли дати швидку відповідь, оскільки позиції ворога розташовувалися далеко.
– Але, завдяки оперативній і розвідувальній інформації отриманій напередодні, таємно проведеній розвідці, наші групи вже знали, де знаходиться штаб і база терористів, на якій розташована значна частина їхньої військової техніки, – повідомив Мисягін.
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У результаті операції, в якій брали участь 35 військових, вбито 20 бойовиків, ще 11 поранено.
Також була знищена військова техніка ворога:
- ЗРК Стрела-10;
- командно-штабна машина;
- дві БМП;
- шість вантажівок УРАЛ;
- чотири вантажівки КАМАЗ;
- вантажний кран;
- армійський джип.
До слова, в Україні запустили онлайн-карту, на якій можна побачити заміновані райони Донбасу.
Джерело: Yuriy Misyagin
Відео: Yuriy Misyagin