Литва і Латвія не визнають результати проведення так званих місцевих виборів в анексованому Росією Криму.

Глави міністерств закордонних справ Литви і Латвії Лінас Лінкявічюс і Едгарс Ринкевич заявили, що не визнають результати проведення “місцевих виборів” в анексованому Криму.

Дипломати підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності України.

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– Литва не визнає сьогоднішні “вибори” в Криму і Севастополі, незаконно анексованих Росією. Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, і засуджуємо російську окупацію Криму і порушення міжнародного права, – написав Лінкявічюс.

#Lithuania does not recognize today‘s ‘elections’ in Crimea & Sevastopol illegally annexed by #Russia. We reaffirm unwavering support to #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity, condemn Russia’s occupation of Crimea & continuous breach of international law. @VPrystaiko — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 8 сентября 2019 г.

Ринкевич також підтримав суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, в МЗС України заявили, що міжнародне співтовариство має відреагувати на дії Росії з підготовки “місцевих виборів” в анексованому Криму.