Литва і Латвія не визнають результати проведення так званих місцевих виборів в анексованому Росією Криму.
Глави міністерств закордонних справ Литви і Латвії Лінас Лінкявічюс і Едгарс Ринкевич заявили, що не визнають результати проведення “місцевих виборів” в анексованому Криму.
Дипломати підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності України.
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– Литва не визнає сьогоднішні “вибори” в Криму і Севастополі, незаконно анексованих Росією. Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, і засуджуємо російську окупацію Криму і порушення міжнародного права, – написав Лінкявічюс.
#Lithuania does not recognize today‘s ‘elections’ in Crimea & Sevastopol illegally annexed by #Russia. We reaffirm unwavering support to #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity, condemn Russia’s occupation of Crimea & continuous breach of international law. @VPrystaiko
— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 8 сентября 2019 г.
Ринкевич також підтримав суверенітет і територіальну цілісність України.
#Latvia does not recognise local elections held today in #Crimea and #Sevastopol illegally occupied and annexed by #Russia, I reaffirm our continuous support to #Ukraine’s sovereignty and territorial integrity #crimeaisukraine #sevastopolisukraine @VPrystaiko @MFA_Ukraine
— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 8 сентября 2019 г.
Нагадаємо, в МЗС України заявили, що міжнародне співтовариство має відреагувати на дії Росії з підготовки “місцевих виборів” в анексованому Криму.