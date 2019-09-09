Олег Сенцов заявив, що веде тільки одну сторінку в соцмережах.
Режисер Олег Сенцов, якого звільнили з полону Росії, розповів, що має тільки одну сторінку в соціальній мережі.
Екс-в’язень Кремля повідомив, що веде в інтернеті лише сторінку у Facebook.
Сенцов підкреслив, що сторінка з його ім’ям у Twitter є фейком.
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– У Twitter фейковий аккаунт, але мені відмовляється вірити навіть адміністрація Facebook, пропонуючи більше писати про себе, щоб отримати синю галочку, – написав він.
Нагадаємо, 7 вересня пройшов обмін ув’язненими між Україною та РФ.
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