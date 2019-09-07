Україна та Росія провели обмін ув’язненими. Додому повернулися 24 українських військовополонених моряки та ще 11 політв’язнів. Хроніка подій, зустріч з рідними і перші емоції звільнених – в матеріалі Фактів ICTV.

Відбувся обмін ув’язненими між Україною і Росією в форматі 35 на 35.

Додому повернулися 24 українських військовополонених моряки та ще 11 політв’язнів, серед яких Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух, Микола Карпюк та Роман Сущенко. Повний список всіх 35 звільнених українців – читайте на Фактах ICTV.

Літаки з ув’язненими в українському аеропорту Бориспіль і російському Внуково злітали синхронно.

Зрештою, близько 13.30 український літак сів у Борисполі під аплодисменти і крики Слава Україні.

Звільнених зустрічали рідні та друзі, президент Володимир Зеленський, голова СБУ Іван Баканов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генпрокурор Руслан Рябошапка, а також десятки журналістів та активістів.

– Всім доброго дня. День сьогодні дійсно добрий. Ми з хлопцями дуже раді опинитися на рідній землі. Хочемо сказати дуже велике спасибі всім тим людям, які всі ці роки допомагали нам і нашим сім’ям, які боролися за нас, домагалися нашого звільнення і в решті-решт його домоглися. Велике вам дякую. Сподіваюся, що і всі інші полонені скоро будуть звільнені. Але навіть із звільненням останнього полоненого наша боротьба не закінчується. До перемоги ще дуже далеко, – зазначив режисер Олег Сенцов.

До слова, Сенцов щойно зійшов із літака, одразу кинувся в обійми доньки, а лише потім підійшов за привітаннями до президента.

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Звільнений українець Олександр Кольченко розповів, що після повернення в Україну планує продовжити навчання. Також він додав, що дуже хочеться повернутися додому в Крим.

Український журналіст Роман Сущенко розповів, що в Москві було зупинено автомобільний рух, коли перевозили ув’язнених.

– Весь автомобільний рух було припинено, ось, мигалки, поліцейські зі свистульками, тобто, ну, все більш–менш організовано, – зазначив Роман Сущенко.

Також він додав, що про обмін їм шепнули ще за півтора тижні.

– Нарешті закінчились 286 днів неволі та боротьби за долі українських військових моряків. Військово-морські сили ЗС України з радістю вітають наших побратимів з поверненням та висловлюють свою вдячність всім, хто не лишився осторонь допомагав, підтримував та боровся за свободу українських громадян, – зазначили у прес-службі ВСМ ЗС України.

Українським морякам, які були звільнені в результаті обміну полоненими між Україною і Росією, вручили нагороди і підвищили у званнях.

Президент України Володимир Зеленський зустрів звільнених українських політв’язнів та моряків та пообіцяв вирішити всі житлові та матеріальні проблеми.

– Я всіх вітаю з поверненням наших героїв, – заявив Зеленський.

Президент також подякував всій робочій групі, причетній до обміну утримуваними особами між Україною та РФ.

Великий обмін ув’язненими між Україною та Росією відбувся. Факти ICTV ще раз пропонуються подивитися на вже історичні фото під час повернення українців додому.



































































Міцні обійми, сльози і нагороди: як пройшов обмін ув’язненими в Україні / 17 фотографий

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