Євросоюз не визнає “місцеві вибори”, проведені Росією в окупованому Криму.

Європейський Союз не визнає “вибори”, які відбулися в анексованому Криму 8 вересня.

Згідно із заявою речника Європейської служби зовнішніх зв`язків Майї Косьянчич, ЄС засуджує анексію українського півострова. ЄС наголошує, що “місцеві вибори” у Криму порушують міжнародне право.

У заяві також йдеться, що “обрані” на так званих виборах люди не будуть визнані представниками територій півострова, оскільки вони є українськими.

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Євросоюз залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

Нагадаємо, посли ЄС погодили продовження санкцій проти РФ до березня 2020 року.