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Факти / Україна / Політика

Закон про імпічмент президента Рада розгляне 12 вересня

Розгляд законопроекту про імпічмент, який вніс до парламенту президент Володимир Зеленський, Рада планує на 12 вересня.

Верховна Рада

За словами першого заступника голови фракції Слуга народу Олександра Корнієнка, наступного тижня Верховна Рада також планує розглянути зміни до регламенту.

На його думку, це спростить розгляд питань та сприятиме більш ефективній роботі.

Читайте: Закон про імпічмент президента – опубліковано повний текст

Нагадаємо, раніше депутати під час пленарного засідання скасували депутатську недоторканність, підтримавши законопроект №7203 про внесення змін до Конституції.

Фото: Слуга народу

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