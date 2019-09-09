Розгляд законопроекту про імпічмент, який вніс до парламенту президент Володимир Зеленський, Рада планує на 12 вересня.

За словами першого заступника голови фракції Слуга народу Олександра Корнієнка, наступного тижня Верховна Рада також планує розглянути зміни до регламенту.

На його думку, це спростить розгляд питань та сприятиме більш ефективній роботі.

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Нагадаємо, раніше депутати під час пленарного засідання скасували депутатську недоторканність, підтримавши законопроект №7203 про внесення змін до Конституції.

Фото: Слуга народу