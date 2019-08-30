PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Закон про імпічмент президента – опубліковано повний текст

На сайті Верховної Ради опубліковано текст законопроекту про процедуру імпічменту президента України.

Закон про імпічмент президента – опубліковано повний текст

На сайті Верховної Раді опублікували текст проекту закону №1012 про імпічмент президента України, ініціатором якого виступив Володимир Зеленський.

Верховна Рада може усунути президента з посади в порядку імпічменту виключно в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Процедура ініціюється конституційною більшістю.

Читайте: Як нардепи голосували за склад нового Кабінету міністрів України (СПИСОК)

– Метою законопроекту є створення правових засад для гарантування реалізації депутатами як представниками українського народу парламентського контролю за дотриманням главою держави Конституції та законів України, відновлення системи стримувань та противаг шляхом забезпечення можливості практичної реалізації процедури імпічменту президента України, – зазначається у пояснювальній записці.

Закон про імпічмент президента

Раніше з’явився текст законопроекту президента Володимира Зеленського, який регламентує зменшення кількості народних депутатів до 300 і введення лише пропорційної виборчої системи.

Фото: Офіс Президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Законопроект Зеленського про імпічмент президента вже у Раді
Законопроект Зеленського про імпічмент президента вже у Раді
Затонуло авто: хто несе відповідальність та як отримати матеріальне відшкодування
Затонуло авто: хто несе відповідальність та як отримати матеріальне відшкодування
Смертна кара
Злочин або покарання? Смертна кара у світі і чи можлива в Україні
Що передбачає закон про вибори у Верховну Раду
Що передбачає закон про вибори у Верховну Раду
Андрій Парубій
Імпічмент президента: Парубій вимагає у Зеленського підписати закон про ТСК
Що необхідно для імпічмента президенту та чи стане він реальністю
Що необхідно для імпічмента президенту та чи стане він реальністю
Закон про ТСК та імпічмент порушує Конституцію – Стефанчук
Закон про ТСК та імпічмент порушує Конституцію – Стефанчук
Зеленський підписав перший закон
Зеленський підписав перший закон
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка