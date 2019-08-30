На сайті Верховної Ради опубліковано текст законопроекту про процедуру імпічменту президента України.

На сайті Верховної Раді опублікували текст проекту закону №1012 про імпічмент президента України, ініціатором якого виступив Володимир Зеленський.

Верховна Рада може усунути президента з посади в порядку імпічменту виключно в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Процедура ініціюється конституційною більшістю.

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– Метою законопроекту є створення правових засад для гарантування реалізації депутатами як представниками українського народу парламентського контролю за дотриманням главою держави Конституції та законів України, відновлення системи стримувань та противаг шляхом забезпечення можливості практичної реалізації процедури імпічменту президента України, – зазначається у пояснювальній записці.

Закон про імпічмент президента

Раніше з’явився текст законопроекту президента Володимира Зеленського, який регламентує зменшення кількості народних депутатів до 300 і введення лише пропорційної виборчої системи.