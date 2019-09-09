Звільнені моряки проходять поетапне лікування, а стан їх здоров’я оцінюється як задовільний.

Начальник Національного військово-медичного клінічного центру Головний військовий клінічний госпіталь Анатолій Казмірчук розповів, що звільненим морякам провели необхідні обстеження та призначили поетапне лікування.

– В даний час військові моряки, звільнені після полону Росією, оглянуті в складі консиліумів лікарів, їм проведено необхідне обстеження, призначено поетапне лікування. Медичне забезпечення здійснюється в повному обсязі, харчування – відповідно до призначених дієт в залежності від характеру їх захворювання, – сказав він.

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Казмірчук зазначив, що морякам надають допомогу психологи і військовий капелан.

Він додав, що Головний військовий клінічний госпіталь переведений на посилений режим роботи, а весь особовий склад центру надає кваліфіковану медичну допомогу звільненим морякам.

Нагадаємо, 7 вересня Україна і Росія провели обмін ув’язненими у форматі 35 на 35.