Місія МВФ прибула до України і розпочала переговори з Києвом для відкриття нової програми.

Місія Міжнародного валютного фонду прибула до України, де розпочала переговори з Києвом щодо укладення staff agreement (рекомендації ради директорів) для відкриття нової програми співпраці до кінця року.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, про результати переговорів уряд доповість на наступному тижні.

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За словами глави Кабміну, представники МВФ працюватимуть в Україні до 24 вересня.

До слова, раніше Гончарук повідомив, що переговори з МВФ стосуватимуться нової три-чотирирічної програми співпраці.