Тристоронні переговори з РФ та ЄС щодо укладання нового контракту на транзит російського газу будуть складними, але Україна до них підготувалася.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук за підсумками засідання уряду 11 вересня оцінив готовність України до газових перегорів з Росією та ЄС.

За його словами, нарада з керівниками Нафтогазу показала, що держава добре підготувалося до зими.

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– Ми підготували газотранспортну систему таким чином, що бути мінімально вразливими до будь-яких спроб натиснути під час переговорів. Ми досить впевнено себе почуваємо, – наголосив глава уряду.

Раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що зустріч України, РФ і ЄС щодо газу відбудеться 19 вересня.