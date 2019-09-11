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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна готова до складних газових переговорів з РФ – Гончарук

Тристоронні переговори з РФ та ЄС щодо укладання нового контракту на транзит російського газу будуть складними, але Україна до них підготувалася.

Транзит газа

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук за підсумками засідання уряду 11 вересня оцінив готовність України до газових перегорів з Росією та ЄС.

За його словами, нарада з керівниками Нафтогазу показала, що держава добре підготувалося до зими.

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– Ми підготували газотранспортну систему таким чином, що бути мінімально вразливими до будь-яких спроб натиснути під час переговорів. Ми досить впевнено себе почуваємо, – наголосив глава уряду.

Раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що зустріч України, РФ і ЄС щодо газу відбудеться 19 вересня.

Джерело: Громадське

Фото: Dreamstime

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