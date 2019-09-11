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Україна закачала достатньо газу на зиму – Гончарук

Нафтогаз закачав у підземні сховища достатню кількість газу для проходження зими.

Україна закачала достатньо газу на зиму – Гончарук

Україна має достатньо запасів газу, щоб нормально пройти зимовий період.

За словами прем`єр-міністра Олексія Гончарука, про те, що в підземні сховища закачали потрібну кількість блакитного палива, йому повідомило керівництво Нафтогазу.

Читайте: Україна готова до складних газових переговорів з РФ – Гончарук

– Було нагромаджено достатню кількість газу, щоб цієї зими відчувати себе більш-менш нормально, – сказав Гончарук.

Нагадаємо, Нафтогаз до 25 вересня запустив нову послугу – Газовий запас, яка дозволить українцям купити газ за літньою ціною.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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