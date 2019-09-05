У Нафтогазі переконують, що орієнтовний розмір економії становитиме 25%.

У червні та липні 2019 року ринкова ціна на газ була нижча за ціну, встановлену урядом, тому Нафтогаз використовував для населення нижчу ринкову ціну.

З 1 січня 2020 року Україна повинна перейти на ринкові умови, тому верхня планка, 7 184,8 грн за тис куб м, буде скасована.

Таким чином, якщо на ринку ціна зросте, то населення платитиме більше.

У Нафтогазі зазначають, що ціни на газ – сезонні: узимку ціна завжди вища, ніж влітку.

Ціна 1 куб м газу для побутового споживача минулої зими становила 7,67 грн, зараз кубометр газу коштує 5,72 грн.