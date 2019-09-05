Хто може скористатися програмою Газовий запас
Пропозиція від Нафтогазу діє для фізичних осіб, які використовують газ для опалення власних будинків або квартир.
Також Нафтогаз розглядає можливість на початку розширити програму для ОСББ та ЖБК, що мають власні котельні й укладають прямі договори з НАК на опалювальний сезон.
Скільки можна заощадити, купивши газ за літньою ціною
У Нафтогазі переконують, що орієнтовний розмір економії становитиме 25%.
У червні та липні 2019 року ринкова ціна на газ була нижча за ціну, встановлену урядом, тому Нафтогаз використовував для населення нижчу ринкову ціну.
З 1 січня 2020 року Україна повинна перейти на ринкові умови, тому верхня планка, 7 184,8 грн за тис куб м, буде скасована.
Таким чином, якщо на ринку ціна зросте, то населення платитиме більше.
У Нафтогазі зазначають, що ціни на газ – сезонні: узимку ціна завжди вища, ніж влітку.
Ціна 1 куб м газу для побутового споживача минулої зими становила 7,67 грн, зараз кубометр газу коштує 5,72 грн.
Як скористатися пропозицією Нафтогазу
Споживач повинен звернутися до центру обслуговування клієнтів газзбуту з паспортом та укласти додаткову угоду. У ній варто зазначити обсяг газу, його ціну та період використання. Після цього потрібно зробити попередню оплату замовленого обсягу газу на спеціальний рахунок.
Регіони, в яких діє послуга
До програми приєдналися 18 регіональних газопостачальних компаній. Пропозицією від Нафтогазу не можна скористатися в Києві, в Одеській, Донецькій, Херсонській і Полтавській областях.
Чи доступна пропозиція для субсидіантів і боржників
Якщо боржник оскаржує борги перед газзбутом, то йому не повинні відмовити.
Проте, якщо ж споживач має борги та не звертається до суду, то скоріш за все газзбут йому відмовить.
Стосовно отримувачів субсидій, поки не відомо, адже не зрозуміло, за якою ціною вони будуть отримувати монетизовану субсидію.