Президент Володимир Зеленський планує розпустити Центральну виборчу комісію.

Володимир Зеленський направив до парламенту подання про дострокове припинення повноважень ЦВК. Він вказує, що комісія “неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість”.

На доказ цьому президент наводить рішення ЦВК про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати.

Зокрема Зеленський згадує позицію ЦВК щодо 169 округу у Харкові, де Комісія не реєструвала кандидатом від Слуги народу Олександра Куницького, який пізніше переміг в Олександра Грановського.

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Також причиною для розпуску вказується позиція ЦВК щодо округу 198, де суд скасував реєстрацію ЦВК народним депутатом самовисуванця Сергія Рудика.

– Крім того, надзвичайно дивними та непослідовними є дії Центральної виборчої комісії стосовно встановлення результатів виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі №198, – зазначив президент.



















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До слова, в Офісі президента розглядають питання про дострокові місцеві вибори.