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Курс валют: гривня зміцнилася до рівня 2016 року

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 24,83 грн/$.

Курс валют: гривня зміцнилася до рівня 2016 року

13 вересня НБУ зміцнив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його  на рівні 24,83 грн за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,22 грн.

Востаннє такі котирування гривні до долара спостерігалися у серпні 2016 року.

Читайте: Зміни з вересня 2019: нові школи, тарифи і курс долара

Курси валют на 13.09.2019:

  • $100 — 2483,1184
  • €100 — 2722,2427
  • 100 польських злотих — 628,6354
  • 10 російських рублів — 3,809
  • 100 швейцарських франків — 2499,3047
  • 100 юанів — 350,344

До слова, банкіри назвали прогнозований курс гривні до кінця 2019 року.

Джерело: НБУ

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