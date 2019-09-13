Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 24,83 грн/$.
13 вересня НБУ зміцнив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на рівні 24,83 грн за долар.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,22 грн.
Востаннє такі котирування гривні до долара спостерігалися у серпні 2016 року.
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Курси валют на 13.09.2019:
- $100 — 2483,1184
- €100 — 2722,2427
- 100 польських злотих — 628,6354
- 10 російських рублів — 3,809
- 100 швейцарських франків — 2499,3047
- 100 юанів — 350,344
До слова, банкіри назвали прогнозований курс гривні до кінця 2019 року.
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