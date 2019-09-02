Зміни з 1 вересня 2019 року і протягом місяця в Україні принесуть іновації у школах, закриття аеропорту Київ на ремонт та можливість заздалегідь купити газ за всю зиму за низькими цінами.

Що зміниться в Україні з 1 вересня 2019 року і протягом місяця – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Тарифи

У вересні можна заплатити за газ за низьким тарифом за всю зиму. У Нафтогазі вперше дозволили українцям заздалегідь купити газ за низькими цінами. Щоб скористатися новою послугою, потрібно звернутися до клієнтського центру своєї газопостачальної компанії, підписати додатковий договір і внести передоплату.

Електроенергія для промисловості здешевшає. 21 серпня Кабмін вніс чергові зміни до постанови щодо спеціальних зобов’язань на ринку електроенергії, що дасть можливість знизити вартість електроенергії для промислових споживачів на 21 коп. за кВт/год.

Курс долара і банки

Банкіри вважають, що до кінця 2019 року не варто очікувати різкої девальвації гривні. Якщо політична стабільність України збережеться восени, то курс гривні до кінця 2019 року має бути в районі 25,5-26,5 грн/дол.

НБУ з 1 вересня оптимізує порядок здійснення касових операцій банків. Зокрема, виключено з касових документів реквізит “код банку”, скасовано “картку з прикладами підписів” клієнтів при обслуговуванні банком їхніх рахунків.

Школи

Українським вчителям доплатять за роботу 1 вересня. У 2019 році 1 вересня припадає на неділю. Тому роботу у вихідний день компенсують наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі в подвійному розмірі.

Також на українські школи чекає низка змін:

У нинішньому навчальному році скасовується обов’язкова шкільна форма;

У силу вступає нове правило: учні 1-4 класів зобов’язані носити світловідбиваючі жилети в темний час доби по дорозі в школу і додому;

З вересня батьки школярів зможуть скористатися всіма видами індивідуальної форми навчання – сімейною (домашньою) освітою, екстернатом або педагогічним патронажем;

Заборони невакцинованим дітям відвідувати заклади освіти у Києві не буде.

Більше про нововведення у школах читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Транспорт

Рейси з аеропорту Київ переносяться до аеропорту Бориспіль. На початку осені на 10 днів закривається аеропорт Київ ім. Сікорського – з 9.00 2 вересня до 9.00 12 вересня.

З вересня запроваджуються нові поліси автоцивілки. Нацкомфінпослуг повідомила про затвердження нових зразків деяких документів з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

З 1 вересня українські траси будуватимуть по-новому. Нові зміни до Державних будівельних норм з проектування доріг загального користування наберуть чинності 1 вересня 2019 року.

Ліки

З 1 вересня на усіх ліках має з’явитися новий індикатор, який свідчитиме про їхню гарантію.

Йдеться про спеціальне 2D маркування на медичних препаратах. Наразі розробляється спеціальний додаток для смартфонів, пов’язаний з індикатором.

За його допомогою можна буде просканувати маркування та отримати більш детальну інформацію про препарат. У МОЗ заявили, що додаток має запрацювати наприкінці 2019 року.

Київ

У столичному метро з’являться туалети. З 1 вересня під час будівництві нових або реконструкції старих станцій метро повинні обов’язково передбачатися туалети для пасажирів.

У вересні запустять швидкісний трамвай на Борщагівку. Роботи обіцяють незабаром закінчити, а до кінця вересня повністю відновити рух трамваїв (точну дату поки не називають).

Завершується реконструкція Київського зоопарку. У вересні на територію Київського зоопарку можна буде потрапити через новий вхід, який споруджують на розі пр-ту Перемоги та вул. Зоологічної.

У вересні презентують другу чергу реконструйованого парку Володимирська гірка. Нова туристична локація представить сходи, які простягнуться від Андріївської церкви узвозом до Алеї художників.

Донбас

З 1 вересня КПВВ у зоні ООС перейдуть на осінній режим роботи. В осінній період пропуск громадян через КПВВ буде здійснюватися з 7.00 до 18.30.

Більше про зміни, які чекають Україну у 2019 році, ви можете дізнатися у матеріалі Фактів ICTV.