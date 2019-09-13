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Факти / Україна

Олена Зеленська розкрила план дій у статусі першої леді

Перша леді Олена Зеленська планує займатися здоров’ям майбутніх поколінь українців.

Олена Зеленська розкрила план дій у статусі першої леді

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена поділилася своїми планами щодо діяльності у статусі першої леді.

У рамках 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES), Олена Зеленська заявила, що на головною метою її роботи буде здоров’я майбутніх поколінь українців.

Для її досягнення дії та ініціативи будуть спрямовані на пренатальну сферу, шкільне харчування, фізичне виховання та активність дітей, підкреслила перша леді.

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Зеленська зазначила, що планує спиратися на експертів, профільних міністерств та організації.

Крім того, першу леді цікавить підтримка спорту (олімпійського і паралімпійського), а також проекти культурної дипломатії.

– Настав час діяти, – заявила вона у рамках стратегії YES.

Нагадаємо, Олена Зеленська відвідала українських військових у шпиталі в Брюсселі.

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