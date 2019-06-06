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Факти / Україна

Зеленська відвідала українських військових у госпіталі у Брюсселі

Перша леді України Олена Зеленська відвідала військовий шпиталь імені Королеви Астрід у Брюсселі, де проходять реабілітацію українські військові.

Зеленська відвідала українських військових у госпіталі у Брюсселі

Олена Зеленська 6 червня приїхала до військового шпиталю імені Королеви Астрід. Там проходять реабілітацію українські військові – майор Дмитро Кучеря, молодший сержант Євгеній Пасічник та старший солдат Антон Матвєйчук.

– Наші хлопці справжні молодці! Бельгійські медики дуже хвалять їх за витримку і жагу до перемоги. Дякуємо бельгійським фахівцям і особисто директору шпиталю полковнику Воутеру Ветсу (Wouter Weuts) за турботу та ставлення до українських військових, – написала вона під постом.

 

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Сьогодні в рамках офіційного візиту відвідала військовий шпиталь ім. Королеви Астрід, де проходять реабілітацію українські військові – майор Дмитро Кучеря, молодший сержант Євгеній Пасічник та старший солдат Антон Матвєйчук. Наші хлопці-справжні молодці! Бельгійські медики дуже хвалять їх за витримку і жагу до перемоги:) Дякуємо бельгійським фахівцям і особисто директору шпиталю полковнику Воутеру Ветсу (Wouter Weuts) за турботу та ставлення до українських військових.

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

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До речі, під час першого офіційного візиту в Брюссель Олена Зеленська супроводжувала чоловіка Володимира Зеленського.

Джерело: olenazelenska_offic

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