Перша леді України Олена Зеленська відвідала військовий шпиталь імені Королеви Астрід у Брюсселі, де проходять реабілітацію українські військові.

Олена Зеленська 6 червня приїхала до військового шпиталю імені Королеви Астрід. Там проходять реабілітацію українські військові – майор Дмитро Кучеря, молодший сержант Євгеній Пасічник та старший солдат Антон Матвєйчук.

– Наші хлопці справжні молодці! Бельгійські медики дуже хвалять їх за витримку і жагу до перемоги. Дякуємо бельгійським фахівцям і особисто директору шпиталю полковнику Воутеру Ветсу (Wouter Weuts) за турботу та ставлення до українських військових, – написала вона під постом.

Читайте: Олена Зеленська на інавгурації: як виглядала перша леді

До речі, під час першого офіційного візиту в Брюссель Олена Зеленська супроводжувала чоловіка Володимира Зеленського.

Джерело: olenazelenska_offic