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Факты / Украина

Елена Зеленская раскрыла план действий в статусе первой леди

Первая леди Елена Зеленская планирует заниматься здоровьем будущих поколений украинцев.

Елена Зеленская раскрыла план действий в статусе первой леди

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена поделилась своими планами относительно деятельности в статусе первой леди.

В рамках 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской стратегии (YES), Елена Зеленская заявила, что главной целью ее работы будет здоровье будущих поколений украинцев.

Для ее достижения действия и инициативы будут направлены на пренатальную сферу, школьное питание, физическое воспитание и активность детей, подчеркнула первая леди.

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Зеленская отметила, что планирует опираться на экспертов, профильные министерства и организации.

Кроме того, первую леди интересует поддержка спорта (олимпийского и паралимпийского), а также проекты культурной дипломатии.

– Пришло время действовать, – заявила она в рамках стратегии YES.

Напомним, Елена Зеленская посетила украинских военных в госпитале в Брюсселе.

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