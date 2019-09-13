Політв’язень Кремля Олег Сенцов, який повернувся додому в результаті обміну, виступив на конференції YES 2019. Що сказав та навіщо приніс з собою речі з в’язниці – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Український режисер Олег Сенцов відкрив перший день щорічної конференції Ялтинська європейська стратегія.

Традиційно форум мав відкривати президент, втім замість нього першим виступив Сенцов. Він приніс з собою речі з в’язниці – банку з-під чаю та нагрудний знак.

– Там, де я був п’ять років, кожна дрібниця має велике значення. Там нічого не викидають, все пристосовують. Важлива річ – це чай. У мене було два зошити – синій та жовтий – і банка. Я вирізав з зошитів дві смужки, наклеїв на банку і написав – Слава Україні. Всі п’ять років, поки я подорожував тюрмами, я брав її з собою. Всіх тюремників це дратувало. Це була моя маленька боротьба, – пояснив режисер.

Він дістав банку, а також продемонстрував свій нагрудний знак. І попросив започаткувати нову традицію – складати нагрудні знаки колишніх політв’язнів в цю банку.

– Мені б дуже хотілося, що б ця банка якомога швидше наповнилася нагрудними знаками тих, хто все ще перебуває в полоні – на Донбасі, в Криму, в Росії.

На що президент відповів йому, що зробить все, аби ця банка наповнилась.

Нагадаємо, тема цьогорічної зустрічі – Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі.

Форум відвідають понад 400 політиків, бізнесменів, громадських активістів з 26 країн світу.

Читайте, як проходило урочисте відкриття YES 2019.