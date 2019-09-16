15 вересня до Верховної Ради внесли проект бюджету України на 2020 рік, який мають розглянути вже у п’ятницю. Факти ICTV зібрали найважливіше з державного бюджету 2020 року.

У бюджеті на 2020 рік закладено зростання мінімальної заробітної плати на 550 грн. Таким чином вона становитиме 4 723 грн вже з 1 січня 2020 року.

На оборону України у бюджеті 2020 року пропонують виділити 245,8 млрд грн.

На освіту держава пропонує витратити 136,4 млрд грн, а на медицину – 108 млрд грн.

В бюджет України 2020 року також закладено зростання прожиткового мінімуму. Він становитиме:

на 1 січня 2020 року – 2 027 грн;

на 1 липня 2020 року – 2 118 грн;

на 1 грудня 2020 року – 2 189 грн.

Допомога за народження дитини у 2020 році становитиме 41 280 грн, 10,3 тис. грн з яких виплачуватимуть одноразово, а решту суми протягом 36 місяців рівними частинами у сумі 860 грн.

Також зростуть виплати одиноким матерям:

на дітей віком до 6 років – з 1 779 грн до 1 921 грн;

дітей від 6 до 18 років – з 2 218 грн до 2 395 грн;

дітей віком від 18 до 23 років, які навчаються – з 2 102 грн до 2 270 грн.

У грудні 2020 року також зросте виплата на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, з 4 436 грн до 4 790 грн.

Також родини з дітьми до трьох років можуть розраховувати на щомісячні виплати за послуги няні, які становитимуть 1 779 грн.

Не зникне і допомога за народження дитини у вигляді так званого пакунку малюка, який включатиме в себе усе необхідне для дитини, а його вартість становитиме до 5 тис. грн.

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Крім того, влада планує провести перепис населення у 2020 році, що пропонують профінансувати 3,4 млн грн.

Закладено у бюджет України на наступний рік і підвищення допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, яке становитиме у грудні 2020 року:

особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А – 3 633,3 грн;

особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи В – 2 653,5 грн;

особам з інвалідністю з дитинства ІІ та ІІІ групи – 1 769 грн;

дітям з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А – 3 159,3 грн;

дітям з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А – 3 364,6 грн.

До Пенсійного фонду у 2020 році планують спрямувати 172 576,3 млн грн.

Також у бюджеті 2020 року йдеться про те, що індексація пенсій, яка була започаткована раніше, продовжиться.

До слова, проект бюджету України на 2020 рік планують представити у Верховній Раді 20 вересня.