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Факти / Україна

Чумак скасував засекречення декларацій військових прокурорів

Декларації про доходи військових прокурорів стануть знову доступними для публічного перегляду на сайті НАПК.

Чумак скасував засекречення декларацій військових прокурорів

Заступник генерального прокурора і головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову згідно, з якою декларації військових прокурорів було вилучено з публічного доступу.

Тепер інформація про доходи військових прокурорів стане відкритою і всі зможуть ознайомитися з нею на офіційному сайті НАПК.

Читайте: Віктор Чумак – новий військовий прокурор: що про нього відомо

Нагадаємо, 31 березня 2017 року попередник Чумака Анатолій Матіос ухвалив постанову про те, що декларації військових прокурорів повинні бути вилучені з публічного доступу.

Тоді з реєстру НАПК зникли 72 декларації. Матіос і ГПУ пов’язували рішення з загрозою через конфлікт з РФ.

До речі, 2 вересня генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Анатолія Матіоса з посади головного військового прокурора.

Джерело: ГПУ

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