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Факти / Україна

Децентралізація на окупованих територіях буде після їх звільнення – Разумков

Після повернення окупованих територій там також планують провести реформу децентралізації.

Дмитро Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що децентралізація в Україні продовжується і її потрібно буде провести на окупованих територіях після їх повернення.

Він також розповів про особливий статус Донбасу.

– Питання пов’язане з тимчасово окупованими територіями і не лише Донбасу, а й Криму. Це зовсім інша дискусія, до якої потрібно підходити окремо і дуже виважено, – сказав спікер парламенту.

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Разумков додав, що вибори на окупованих територіях Донбасу можуть провести лише за законами України.

До слова, Євросоюз не визнає “місцеві вибори”, які Росія провела 8 вересня в окупованому Криму.

Джерело: Свобода слова

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